RÜCKBLICKE...

AUGUST: ESSEN- HEIMAT- Erinnerungen

an kleine Pandemie-Sommer-

und auch Herbst-Urlaube



WIR BLEIBEN ZUHAUSE!

Ich schaue einfach mal´

ob ich alle meine noch gespeicherten Text-Ideen, zumindest EINIGE davon,

sooo langsam mal´eingestellt bekomme, befürchte aber,

das wird dieses Jahr nix´ mehr!?!

Kurz nach der fürchterlichen FLUT´ im Juli, besuchte ich den Stadtteil Essen-KETTWIG...

DURCH-geblickt ´!:-)

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Einfach so, und über das dort Gesehene, Empfundene hatte ich bereits

ein klein wenig H I E R in einem anderen Beitrag erzählt ...

Etliche Bilder hatte ich auf meiner mehrstündigen Tour, selbstverständlich mit kleinen PAUSEN, geschosssen und scheinbar wollte ich noch einige davon hier beitragen.

Jetzt, da sich das Jahr 2021 so langsam verabschiedet,

man oft irgendwie zurückblickt, um auch wieder "BESSER" nach vorne schauen zu können,

es oft da draußen ungemütich regnerisch ist und irgendwie noch UNERLEDIGTES geschafft sein will, gehe ich eben auch einmal wieder meine ENTWÜRFE durch.

Da schlummert noch das Ein oder Andere, seit Wochen und Monaten!

Was davon zu erst erledigen, was später und welchen Artikel überhaupt noch!?!

Die entsprechenden Bilddateien aufrufen und durchstöbern, klar, dauert auch ein wenig.

Ist dafür nun die rechte´ Zeit und Lust da, oder wird alles witerhin vor sich hin´warten...?!?

Aber, es kann auch entspannend sein, in schönen Erinnerungen zu blättern, und wenn ich gerade mal´ einige Minuten LUFT´habe´, Zeit für mich, warum also nicht.

Da ich bald wieder malochen muss, pardon DARF, an meinem 96% Bildschirmarbeitsplatz und garantiert wieder erst in den frühen Abendstunden eines Tages daheim sein kann, ist es fraglich, ob dann noch große Muße besteht wieder an einem Rechner, Tablet, Laptop´... zu hocken!?!

Also, vielleicht lieber jetzt noch einmal die Gelegenheit nutzen.

Hier also eine kleine Rückschau auf SOMMER in Essen-Kettwig... und ich merke gerade, was sich in mir "verändert", tief in mir drin, wenn ich so zurückscahue...

nicht nur in den AUGUST diesen Jahres zurück, sondern viele Jahre und Jahrzehnte weit zurück.

An diesen südlichen Stadtteil habe ich in der TAT einige MEMORIES´... und manches davon kommt auch gerade wieder zurück, zu mir, ... wenn auch nur kurz.

KETTWIG ist ein wunderschönes Fleckchen´Erde und eben ein TEIL meiner HEIMAT.

Noch heute verbindet mich etwas mit diesen Straßen, Gassen, und mit diversen Orten da, und ja, auch mit meinem Vater, der dort viele Jahre arbeitete.

Wenn möglich, bin ich ein, zwei, dreimal übers´Jahr dort, um ein wenig zu spazieren.

Zu schauen, was sich möglicherweise so verändert hat, was noch da ist, und auch einfach sooo...

da ich ja während der PANDEMIE bisher noch GAR NICHT wieder gereist/verreist bin, es auch bewusst so nicht wollte/konnte, bleibt mir eh´"nur" mein Ruhrgebiet, meine Heimat:-)

ALSO... hier ein paar Erinnerungen an einen gelungen, schönen, sonnigen

SOMMERTAG im August in Essen-Kettwig♥♥♥

---------------------------------------

FOTOS: AAT, August 2021

TEXT: AAT, Dezember 2021