Das Bündnis Bündnis „Grüne Lungen für Essen“ zeigt sich erschüttert über das drohende Schicksal von Villa Ruhnau und den Grünflächen am Bügelsknappen. In einem Brief an die Ratsfraktionen von CDU, SPD und Grüne fordern die Autoren dauerhaften Schutz für die Waldfläche. In dem Bündnis haben sich die Essener Gruppen von BUND, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Klimaentscheid, Mobilität-Werk-Stadt, Transition Town, Parents for Future, RUTE Moderatorenteam, VCD, Waldforum, NABU und Naturschutzjugend zusammengeschlossen.

Sie begrüßen, dass der Investor vom Erwerb und der geplanten Bebauung des anliegenden bewaldeten Fläche Abstand genommen hat. Das Bündnis fordert, Bebauungsambitionen für diese städtische Fläche gänzlich aufzugeben und keine neuen Investoren dafür anzusprechen bzw. zu suchen. Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen sollten sich die Fraktionen vertraglich auf den Erhalt und den weiteren Bestand von naturnahen Freiflächen in städtischer Hand festzulegen.

Bei einer Bebauung dieser Grundstücke würde eine Chance verspielt, die von Bund und Land geforderte Reduzierung des Flächenverbrauchs sowie den Erhalt und die Schaffung von Freiflächen anzugehen. Es bedürfe endlich eines klaren Signals der Stadt, dass sie gewillt ist, die notwendigen Anstrengungen auf sich zu nehmen, um den Flächenverbrauch zu reduzieren und naturnahe Freiflächen zu erhalten.