Kettwig. Die KÖB St. Matthias bleibt noch bis zum 14. Februar vorläufig geschlossen. Ab sofort bietet das Team aber wieder „Buchtüten“ für ihre Leser zur Ausleihe an. Die Bestellungen müssen jeweils bis dienstags 12 Uhr eingegangen sein. Die fertig bestückten Buchtüten stehen dann am Folgetag, mittwochs von 15.30 bis 16 Uhr im Vorraum der Bücherei

zur Abholung bereit. Bei dieser Gelegenheit können auch die ausgeliehenen Medien zurückgegeben werden.

Das Bestellverfahren ist einfach: die Leser haben die Möglichkeit, auf der Homepage der Bücherei (www.koeb-kettwig.de) ein Formular für Überraschungstüten auszufüllen oder konkrete Buchwünsche anzugeben. Die Kontaktaufnahme ist auch unter Tel.: 02054/9392700 oder per Mail möglich.