Zu einer Führung auf den Spuren von Wichteln und anderen sagenhaften Wesen lädt Dieter Bonnekamp am Samstag, 1. Februar. Treffpunkt ist um 15,30 Uhr im Wichteltal, am unteren Ende der Mönkhoffstraße nahe dem Ziegengelände.

Der Name der Straße Wichteltal ist auf die vielen Sagen von Wichteln, Zwergen und ihrem geheimnisvollen Treiben hier zurückzuführen.

Auch von den Rittern von Holtey, die hier ihr Schloss hatten und zu Raubrittern wurden und deren Schäfer bei nächtlicher Heimkehr von tanzenden Lichtlein aufgehalten wurde, erzählen die Sagen.

Zu dem rund zweistündigen Rundweg sind alle Interessierten eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos, festes Schuhwerk sollte dabei sein.