Die Altglas- und Altpapiersammelcontainer an der Überruhrstraße zwischen Mönkhoffs Busch und Eilpeweg wurden unmittelbar neben dem Radfahrstreifen aufgestellt und sind oft zugeparkt.



„Immer wieder beobachte ich, dass Pkw trotz des bestehenden Parkverbotes auf dem Radstreifen parken, um die Fahrzeuge zu entladen“, erläutert Ulrich Malburg, Ratskandidat der SPD für Burgaltendorf und Überruhr-Holthausen. „Das ist zwar verständlich, um die Transportwege kurz zu halten, es führt aber häufig zu gefährlichen Situationen für den Radverkehr“, so Malburg weiter.

"Hinzu kommt, dass immer wieder Glasscherben auf der Radfahrbahn liegen." Schon früher hatte Malburg das Versetzen der Container an einen anderen Standort bei der Stadtverwaltung angeregt. Dies wurde mit dem Hinweis auf bestehende Verträge mit dem Entsorgungsbetrieb abgelehnt. „Auf Dauer kann diese Gefahrensituation nicht bestehen bleiben“, sagt Malburg. „Ich werde mich daher weiterhin für das Umsetzen der Container einsetzen, auch wenn mir bewusst ist, dass dies nicht einfach wird. Geeignete Alternativstandorte müssen einerseits von den Entsorgungsfahrzeugen gut erreichbar sein, andererseits dürfen keine übermäßigen Lärmbelästigungen für Anwohner entstehen.“