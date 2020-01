Für Schnäppchenjäger: Stöbern in Plunder und schönen Raritäten Am Sonntag, 19. Januar, veranstaltet das Kurt Schumacher Zentrum in Überruhr einen Flohmarkt.

Von 11 bis 16 Uhr haben die Besucher Gelegenheit, in altem Plunder zu stöbern oder preisgünstige Raritäten zu erstehen. Gleichzeitig findet der hauseigene Gebrauchtkleidermarkt statt.

Schnäppchenjagd und gutes Essen

Für das leibliche Wohl wird, wie immer bei solchen Anlässen, im „Café Kurt“ mit deftiger Erbsensuppe, Schnittchen und einer reichhaltigen Kuchenauswahl gesorgt. Auch Kameras und gut erhaltene Kleidung findet man beim Flohmarkt im "Kurt".Foto: Zentrum