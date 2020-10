Die in der Coronazeit später gestartete und reduzierte Medenspielsaison endete für den TC Am Volkswald äußerst erfolgreich.

Von 15 Mannschaften gingen elf an den Start, für die es in 36 Spielen 19 Siege und acht Unentschieden gab, bei neun Niederlagen. Den Damen 40/1, Herren 40 und Herren 50 gelang der Aufstieg. Die Herren 70 belegen in der Doppel-Niederrheinliga Rang 1, ebenso die Junioren U 12 in der Bezirksklasse.

Gute Platzierungen

Mit Platz zwei erreichten auch die Herren 60, Juniorinnen U 15 und Juniorinnen U 18 gute Platzierungen. Freuen durften sich ferner die Junioren U 15 und Junioren U 18 als Tabellendritte.

Nach der Saison heißt vor der Saison, denn fast nahtlos ist der Übergang zur Hallenrunde. Hier kämpfen die Damen 40 mit drei Mannschaften, die Herren 40 mit zwei Teams und die Herren 50 vom 31. Oktober bis Ende März 2021 um Spiel, Satz und Sieg.