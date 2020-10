Als deutscher Nationalfeiertag erinnert der 3. Oktober eines jeden Jahres an die deutsche Wiedervereinigung, die mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland am 3.Oktober 1990 „vollendet“ wurde.



Dieses historische Ereignis vor 30 Jahren wurde in Fröndenberg/Ruhr mit einem Festakt gewürdigt. Hierzu hielt der noch amtierende Bürgermeister aus Fröndenberg/Ruhr, Friedrich-Wilhelm Rebbe, eine festliche Rede, in der er die Freundschaft zu der Partnerstadt Hartha in Sachsen würdigte. Eine Delegation aus Hartha war ebenfalls anwesend.

Anschließend blickte Gerald Herbst, insgesamt 25 Jahre Bürgermeister in Hartha, auf die Zeit der Wende vor 30 Jahren zurück. Mit bewegenden Worten beschrieb er die Situation damals und die Entwicklung zu einer lebendigen Städtefreundschaft heute. Er bedankte sich für die Unterstützung der Stadt Fröndenberg/Ruhr in den Anfängen nach der Wende und freute sich über die engen Verbindungen der beiden Städte. Viele persönlichen Freundschaften seien seither entstanden.

Die Bürgermeister von Fröndenberg/Ruhr, Friedrich-Wilhelm Rebbe, und von Hartha, Ronald Kunze, baten anschließend darum, dass sich neben Ihnen auch die Alt-Bürgermeister der bestehenden Städtepartnerschaft in das jeweilige Goldene Buch der Stadt eintragen.

Einträge in das Goldene Buch

So trugen sich Ronald Kunze als aktueller Bürgermeister und Gerald Herbst als ehemaliger Bürgermeister in das goldene Buch der Stadt Fröndenberg/Ruhr ein. Der aktuelle Bürgermeister von Fröndenberg/Ruhr, Friedrich Wilhelm Rebbe, sowie die ehemaligen Bürgermeister*innen, Willi Demmer, Christa Büscher und Egon Krause, trugen sich in das Goldene Buch der Stadt Hartha ein.

Umrahmt wurde der Festakt im wahrsten Sinne des Wortes von einer Bilderausstellung von Dieter van Riel. Er hatte zur Wendezeit, noch als West-Berliner, den Mauerbau selbst miterlebt und eindrucksvolle Aufnahmen der Berliner Mauer und des damaligen Zeitgeschehens gemacht.

Als musikalische Begleitung spielte das Classic Brass Ruhr-Quartett sehr facettenreich und unterhaltsam auf.