Pünktlich zum Beginn der Sommerferien feiern die Stiftskonzerte Fröndenberg am Sonntag, 26. Juni, den Saisonabschluss mit der Jazzband J. M. Racotta.

Beginn ist um 18 Uhr im Stiftssaal. Hier möchte J. M. Racotta, der „Jimi Hendrix der Klarinette“, diesmal besonders eingängige und auch unbeschwerte, melodiöse Titel aus dem unerschöpflichen Repertoire des Jazz auswählen.

Pro Set haben die Musiker acht Stücke aus den Bereichen Swing, New Orleans, Latin und einer geringen Einlage aus dem Genre Pop und Schlager der 40-er / 50er Jahre vorbereitet. Diese Titel haben sie ausgewählt, da sie stilistisch nicht herausstechen, sondern sich nach Vierer Jazzband anhören, die gleichermaßen im verrauchten Jazzclub aber auch auf der Gartenparty ohne Verstärkeranlage, sogenannt "unplugged", losswingen könnte und jede Menge Freiräume zu Improvisationen lässt.

J.M. „Racotta“ schwärmt von dem herausragenden Steinway -Flügel, den der Förderverein der Stiftskonzerte zur Verfügung stellt und den der Musiker bereits in vorherigen Konzerten kennen und schätzen gelernt hat. Die Idee zu der Musikauswahl entstand in der vergangenen dunklen, beklemmenden und ungewissen Zeit der Kontaktverbote und Konzertausfälle mit einer Sehnsucht nach Frühling und guter Laune. Es sollte unkompliziert werden, so wie sich in früheren Zeiten die Jazzbands getroffen und einfach losgejammt haben.

Da zur Zeit der Planung die gesamte Konzertsituation in allen Sparten angespannt und ungewiss war, hat die Band versucht, das Risiko gering zu halten und eine eher kleine Besetzung zusammen zu stellen. Den Gesamtrahmen des Konzertes fasst der Bandleader J. M. „Racotta“ unter dem Begriff "Melodies in Jazz" zusammen.

Tickets für das Konzert gibt es unter Tel. 02373/ 76111 oder an folgenden Vorverkaufsstellen: Augenoptik-Uhren-Schmuck Wiek, Alleestraße 9; Ruhr-Apotheke, Im Stift 14; Stifts-Apotheke, Buchhandlung Daub, Unnaer Straße 7 in Menden; Alleestraße 1; Buchhandlung Hornung, Markt 6 in Unna.