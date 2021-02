Aufgrund der aktuellen Coronalage hat sich das Team der Lighthouse Lounge entschieden, die nächste Ausgabe am Freitag, 19. Februar, noch einmal digital zu veranstalten.

Das Thema lautet: „Mit Gott durch die Wüste“ und nimmt Bezug auf die aktuelle Situation, in der sich viele Menschen derzeit pandemiebedingt befinden. Anhand von Bildern, Texten und Videoeinspielungen werden „Wüstensituationen“ dargestellt, und Pfarrerin Dr. Jula Well wird in einem kurzen Predigtimpuls aufzeigen, welche Perspektiven der christliche Glaube gerade auch in den Durststrecken des Lebens bietet.

Musikalisch wird die Lounge in bewährter Weise von der Lighthouse Band gestaltet. Die Bandmitglieder haben hierzu einige Worship-Songs eingespielt.

Die digitale Lighthouse Lounge, die vom Gitarristen der Lighthouse Band. Michael Silber, produziert worden ist, wird am kommenden Freitag, 19. Februar, um 19.30 Uhr auf der Website der Evangelischen Kirche Fröndenberg und Bausenhagen – www.ek-froendenberg.de abrufbar sein.

Das Team freut sich, dass die Veranstaltungsreihe unter den derzeitigen Umständen digital im Zweimonatsrhythmus weiterläuft. Es hofft allerdings, dass die nächste Lounge am 23. April wieder als Live-Veranstaltung in der Stiftskirche stattfinden kann.