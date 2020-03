Eine schöne Tour mit dem BSW ( Bahnsozialwerk Ortsstelle Fröndenberg )

Am 29. 2. machten wir uns auf den Weg um gemeinsam mit einigen Mitgliedern und Freunden einen schönen Tag zu erleben .

Los ging es mit einem gemeinsamen , reichhaltigem Frühstück im " Cafe Melange " in Fröndenberg.

Nach der Stärkung gingen wir zum Bahnhof um mit dem Zug nach Dortmund Marten zu fahren , Umstieg in Unna zur S- Bahn. Alles klappte super … ohne Verspätung .

Nach einem kurzen Fußweg erreichten wir das Schulmuseum .

Im Westfälische Schulmuseum kann man die größten historischen Sammlungen Deutschlands besichtigen . Schwerpunkte der Dauerausstellung sind Kindheit , Schule , Lehre und das späte Mittelalter .

Im Klassenzimmer nahmen wir dann Platz und lauschten den Worten des " Lehrers " . Natürlich mußten wir auch schreiben ,Hände vorzeigen und nur antworten - im ganzen Satz - wie zu den damaligen Zeiten , und nur wenn man gefragt worden war .

Nach der Klassenbesichtigung machten wir noch einen Rundgang durch das Haus bevor wir uns auf den weiteren Weg machten . Nach einem kleinen Fußmarsch fuhren wir mit der U-Bahn zur Haltestelle Westentor .. Dort angekommen ging es ungefähr 5 Minuten bis zum Hövels Brauhaus . Hier stärkten wir uns bei leckerem Essen ,und natürlich gab es Hövels Bier .

Am frühen Nachmittag machten wir uns auf den Heimweg . Selbstverständlich wieder mit der DB .

In Fröndenberg angekommen wurden wir von einem heftigen Regenschauer erwartet .

Aber das tat uns nicht mehr weh … denn wir hatten einen schönen Tag in Dortmund erlebt ,bei Sonne und trockenem Wetter .

einige Fotos haben Untertitel