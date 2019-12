150 Senioren auf Tour

Donnerstag , 19.12.2019 boten die Seniorenkreise in der Stadt Fröndenberg e.V. wieder eine gemeinsame Fahrt für Senioren an .

Diesmal ging es ins Münsterland. Eine Weihnachtsfahrt zu Clemens August in Davensberg. Mit 3 Bussen ging es gegen 9.15 Uhr los . Um 11.00 Uhr begann dort das Programm , erst gab es ein leckeres Mittagessen , danach , wer wollte , konnte an der einstündigen Glühweinfahrt mit dem Clemens- August Express teilnehmen , oder später einen Spaziergang durch den schönen Ort machen . Ein gemeinsames Kaffee trinken vor der besinnlichen Weihnachtsfeier lockte alle wieder ins Lokal .

Aber bevor das Weihnachtsprogram begann gab es eine Tombola-

Ich hatte sogar Glück und gewann einen Preis von den dreien die ausgelost wurden ……

Der Erlös von dieser Aktion spendete die Familie an das SOS Kinderdorf in Dortmund . Aus 33 Aufführungen ( wir nahmen an der letzten in diesem Jahr teil)waren da

15.000 Euro zusammen gekommen .–

Eine Mitarbeiterin der Organisation nahm den Scheck gerne entgegen .

Dann begann ein wunderschönes Programm . Mitglieder der Familie , Kinder und Erwachsene trugen dazu bei das es ein toller Nachmittag wurde .

Im Anschluss daran kam noch der Nikolaus und jeder Gast erhielt ein persönliches Geschenk , eine Kugel welche bei allen dann auch hell erstrahlte . Aber leider geht alles mal zu Ende und so ging wohl jeder mit einem frohen Gemüt zum Bus um zu Hause von dem schönen Tag noch zu träumen .

De Fotos sind vom Spaziergang und von der Veranstaltung