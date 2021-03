Aktion in Zeiten der Corona Pandemie

1. An welchem Ort verbringe ich die meiste Zeit zu Hause (wenn ich wach bin)?

Viele neue Rezepte probiere ich aus .Da wir ja sonst viel unterwegs sind bietet sich das jetzt

an .

Außerdem lese ich viel und sitz auch eine ganze Weile am Laptopp oder Handy, beobachte draußen die Vögel und fotografiere sie dann auch .

hochgeladen von Luzie Schröter

hochgeladen von Luzie Schröter

2. Welcher Gegenstand ist mir während des Lockdowns besonders ans Herz gewachsen?

Kann ich so gar nicht beantworten . Mein Mann und ich , wir haben die Zweisamkeit schon immer gelebt und genießen es auch jetzt .

Und dann müsste ich sagen - das Handy wird jetzt viel mehr in Anspruch genommen - schon um keine Langeweile aufkommen zu lassen .

hochgeladen von Luzie Schröter



3. Das hängt mir mittlerweile richtig zum Hals heraus.

Den Mundschutz zu tragen fällt mir immer schwerer , Aber ohne würde ich nirgends hingehen .

hochgeladen von Luzie Schröter

4. Das mache ich in der Regel, wenn ich gerade nicht zu Hause bin.

Dann besuche ich die Kiebitzwiese . Hier gibt es immer wieder was zu sehen . Natur pur .

hochgeladen von Luzie Schröter

hochgeladen von Luzie Schröter



5. Das kann ruhig auch so bleiben, wenn der "Lockdown" wieder vorbei ist.

was bleiben kann ist mit Sicherheit das ich zur Zeit des Lockdowns mehr telefoniert habe um im Kontakt mit der Familie und Freunden zu bleiben . Das werde ich auch beibehalten ...

Ich wünsche euch allen das ihr gesund bleibt oder werdet .

Den Anfang dazu habe ich gestern gemacht . Habe die erste Impfe bekommen .

Liebe Grüße Luzie