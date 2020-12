Heute feiern wir den 2 .ten Adventssonntag

Wir sagen euch an den lieben Advent.

Sehet die zweite Kerze brennt!

So nehmet euch eins um das andere an,

Wie euch der Herr an uns getan.

Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr!

Schon ist nahe der Herr.

Die frühere österreichische Lehrerin und Mitarbeiterin in der Liturgiereform der katholischen Kirche, Maria Ferschl, verfasste den Text des Liedes 1954 in Riedhausen. Dabei orientierte sich die Dichterin an der damaligen biblischen Leseordnung der katholischen Kirche für die Sonntage im Advent. Die Melodie wurde im selben Jahr vom Mainzer Kirchenmusikdirektor Heinrich Rohr verfasst. Das Lied wurde in der Heiligen Nacht 1954 in der St.-Michael-Kirche in Riedhausen erstmals gesungen. ( As Wikipedia )



Außerdem ist der Nikolaustag

.

Der zweite Advent und Nikolaus fallen in diesem Jahr auf einen gemeinsamen Tag .

Lasst uns froh und munter sein ,

und uns recht von Herzen freu`n ,

lustig , lustig trallalalala ,

heut ist der Nikolaus da .

So war es - leider konnte er in diesem Jahr wegen Corona nicht kommen .

Trotzdem gab es bei uns die obligatorischen Stutenkerle ...

Ich wünsche euch allen einen besinnlichen Tag und bleibt oder werdet gesund .