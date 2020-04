Super Mond und Schwäne am 7.4.20

In der Zeit von Abends 20.00 Uhr und heute morgen habe ich mal ein paar Fotos von dem tollen Mond gemacht . Er war diesmal der hellste Vollmond und der Größte des Jahres . Also - ein Supermond , und er zog ganz nah an unserem Planeten vorbei .

Die Fotos haben Untertitel ......