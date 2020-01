Fröndenberg. Einmal im Monat bietet Theo Beiske einen Bingo-Nachmittag im Ruhr-Café am Haus Hubertia in Fröndenberg an. Der gemachte Gewinn von 220 Euro wurde aufgeteilt:

110 Euro gehen an die Isabel-Zacher-Stiftung für krebskranke Kinder und 110 Euro an den Förderverein Schmallenbach-Haus. Das Schmallenbach-Haus bedankt sich sehr für diese Spende.