Oktoberschießen - Statt Schützenfest

am Samstag den 2. Oktober 2021

Dazu läd herzlich der Schützenverein Ruhrtal ein .

Es wird nicht so laut werden und somit wird man die Ruhe und Zeit haben mit seinem Nachbarn und Freunden, die man vielleicht lange nicht gesehen hat, schöne und ausgiebige Gespräche zu führen. Der Verein lädt alle Dorfbewohner um 18:00 Uhr auf dem Schützenplatz unter der Vogelstange ein. Der Spielmannszug Warmen e.V. wird an diesem Abend auch nach 1,5 Jahren wieder gerne für die Bewohner spielen. Er spielt aber nicht dafür unterhält uns der Fanfarenzug Fröndenberg

Damit im laufe des Abends der Gesprächsstoff nicht ausgeht, wird ein Vogelschiessen für jedermann angeboten. Der 2. Vorsitzende und Schießmeister

hochgeladen von Luzie Schröter

Lothar Scheiter ( hier beim Hochziehen des Vogels )

hat den Bau eines kleineren Holzvogels in Auftrag gegeben. Jeder kann sich an diesen Abend beweisen wie zielsicher er ist. So gegen 19:00 Uhr erhält man gegen eine kleine Schießgebühr eine Startnummer und jeder kann auf den Holzvogel ,

Vogelbauer Heinz Josef Becker

hochgeladen von Luzie Schröter

gebaut von Heinz- Josef Becker , schießen ohne irgendwelche Verpflichtungen zu die Zukunft eingehen zu müssen. Der Schütze oder die Schützin die die Krone, den Apfel, das Zepter, den linken oder den rechten Flügel sowie das Fäßchen runter holt erhält als Belohnung je ein 5 Liter Fässchen Veltins. Auch wenn sich dieses so anhört als wäre alles so wie vor 1 ½ Jahren ist das nicht so. Dem Umstand der noch anhaltenden Cornona Pandemie geschuldet, ist der Schützenverein Ruhrtal daran gebunden, die Veranstaltung in einem abgegrenztem Bereich im freien abzuhalten mit einigen Auflagen. Zu diesen Auflagen zählt unter anderem, dass nur Besucher und Freunde zugelassen sind, die die 3G Auflagen erfüllen. Der Vorstand sieht darin und in den weiteren Auflagen aber kein Problem.

Gut Schuß und Horrido