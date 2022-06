Nachdem der Termin für eine Jahreshaupt- und Mitgliederversammlung pandemiebedingt immer wieder verschoben werden musste, trafen sich die Mitglieder des Fröndenberger Vereins „Kultur für Uns“ (KfU) am Donnerstagabend, 23. Juni, in der Kulturschmiede und nahmen sich Zeit, die Jahre 2020 und 2021 zu reflektieren.

Zahlreiche Veranstaltungen mussten, zum Teil auch mehrfach, verschoben werden, weil die aktuelle Lage mit dem Virus Konzerte im Innenraum gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich machte. Trotzdem gab es ein paar kulturelle Highlights, wie drei Konzertabende im September/Oktober 2020, quasi zwischen zwei Lockdowns. Damals ließen die Kulturschaffenden nur rund 35 Zuschauer in den locker bestuhlten Veranstaltungsraum, um die Auftritte der Bands „On Chairs“, der Eric Clapton Tribute Band aus Unna und das Solokonzert von Linda Bender zu genießen und zu feiern.

Im Sommer 2021 trauten sich die Mitglieder von KfU auf Initiative von Jochen Oberschelp erstmalig an eine große Open Air Veranstaltung im Forum im Himmelmannpark. Drei Tage Programm mit dem Jugend Jazz Orchester NRW, einem Klassik Picknick Konzert und einem Kinder- und Familientag bei bestem Open Air Wetter zeigten, was in der besonderen Atmosphäre der Forumsmauern möglich ist. Das macht Lust auf mehr!

Wichtiger Teil einer Jahreshauptversammlung ist immer die Wahl des gesamten Vorstandes. Da Bernd Molitor (Geschäftsführung) und Anne Wiehage (Kassiererin) aus persönlichen Gründen nicht mehr für ihre Vorstandposten zur Verfügung stehen, mussten neue Mitglieder dafür gewonnen werden. Glücklicherweise konnten diese bereits im Vorfeld gefunden werden und so setzt sich der neue Vorstand wie folgt zusammen:

Frank Schröer (1. Vorsitzender), Rainer Pöstges (1. Stellvertretende Vorsitzende),

Anne Remme (2. Stellvertretende Vorsitzende), Betti Merschmeyer (Schatzmeisterin), Petra Littmann (Geschäftsführerin)

Alle Wahlen erfolgten einstimmig mit jeweils einer Enthaltung. Hochmotiviert blicken Mitglieder und Vorstand in die Zukunft und hoffen sehr, dass die kommenden Veranstaltungen wie geplant stattfinden können.