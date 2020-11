In Gevelsberg wurde eine 14-Jährige durch eine Mädchengruppe angegriffen.

Am Samstagabend, 28. November, wurde eine 14-jährige Ennepetalerin am Bahnhof Gevelsberg von einer Mädchengruppe, alle im Alter von 14 bis 16 Jahren, angegriffen und leicht verletzt. Die 14-Jährige befand sich in einem Linienbus in Richtung Sprockhövel, als die Gruppe ebenfalls in den Bus stieg. Bereits im Bus kam es zu Beleidigungen seitens der Gruppe. Als das Mädchen am Bahnhof in Gevelsberg ausstieg, folgte die Gruppe ihr und es kam zu einem körperlichen Übergriff, wobei sie das Mädchen schlugen und leicht verletzten. Anschließend stiegen die Angreiferinnen wieder in den Bus und entfernten sich. Die Täterinnen sind der Geschädigten bekannt, gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.