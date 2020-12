Die heute, 23. Dezember, aus technischen Gründen ausgefallene Abholung des Bioabfalls in derSperberstraße in Gevelsberg soll umgehend am kommenden Montag, 28. Dezember, nachgeholt werden.

Das kündigen die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg an und bitten die betroffenen Anwohner um

Verständnis.