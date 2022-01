Nach den Weihnachtsferien beginnen beim TV Silschede auch wieder die „normalen" Übungsstunden in der Silscheder Turnhalle am Brandteich. Daneben bietet der Verein drei kostenpflichtige Kurse an, an denen auch Nichtmitglieder teilnehmen können.



Am Montag, dem 10.Januar, beginnt der online-Kurs „Der Bauch muss weg". Übungsleiterin Sigrid Janorschke übt dabei montags von 19 bis 20 Uhr mit Frauen und Männern am Bildschirm eine Gymnastik für den ganzen Körper.

Ab dem 14. Januar bietet die medizinische Fitnesstrainerin Heike Saschek freitags von 19.15 bis 20.30 Uhr mit „Fatburner" ein wechselndes Bewegungsangebot zum ganzheitlichen Körpertraining an. Dazu gehören gezielte Übungen für Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Kräftigung. Im Zentrum stehen Bauch, Hüften, Po und Rücken.

Ab dem 20. Januar leitet Susanne Barth donnerstags von 18 bis 19 Uhr „Functional Fitness", das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl für den Sport als auch für den Alltag fit macht. Trainiert werden alltägliche, komplexe Bewegungsabläufe und überwiegend Übungen, bei denen man mit seinem eigenen Körpergewicht als Widerstand arbeitet.

Die Kurse dauern bis zu den Osterferien. Damit umfassen „Der Bauch muss weg" und „Fatburner" jeweils 13 Übungseinheiten und kosten je 52 Euro. „Functional Fitness" ist zwölf Einheiten lang und kostet 48 Euro.

Eine Mitgliedschaft im TV Silschede ist nicht erforderlich. Vereinsmitglieder erhalten allerdings 50 Prozent Rabatt auf die Kursgebühr.

Für jeden Kurs ist eine Anmeldung auf der Homepage des TV Silschede erforderlich. Näheres unter t1p.de/tvs-kurse.