August Deusser in Goch

August Deusser (1870 in Köln - 1942 in Konstanz) ist als Maler, Kurator und Kulturpolitiker in die Kunstgeschichte eingegangen. Nach einer Lehre zum Dekorationsmaler studierte er an der Düsseldorfer Kunstakademie. 1917 - 1924 ist er dort außerordentlicher Professor für Historienmalerei. Die Heirat mit der Malerin Elisabeth-Eugenie Albert macht ihn finanziell unabhängig. Er kann sein kunstpolitisches Engagement beginnen.

Kunsthistorikern zufolge hat der Maler August Deusser keine eigene Stilsprache entwickelt. Selbst der kunstwissenschaftliche Laie kann ohne Schwierigkeiten Einflüsse von Impressionismus und Expressionismus erkennen.

Seine Begeisterung für die französische Avantgarde und sein Einsatz für sezessionistische Künstlervereinigungen, die sich um die Erneuerung der Malerei in Deutschland bemühen, gelten als bedeutsamer.

Auf den ersten Blick mag Deusser vergessen sein. Das Museum Goch holt ihn im Sommer 2020 aus der Versenkung und widmet ihm eine Sonderausstellung. Auf mehrere Räume im Erdgeschoß sowie in der 1. und 2. Etage verteilt, gibt es kleinformatige und normal große Bilder zu sehen, Landschaften überwiegen, aber auch Porträts und andere Themen. Ölmalerei überwiegt, Zeichnungen kommen ergänzend hinzu. Auch wenn das Museum etwas abseits der örtliche Innenstadt liegt und gefunden werden möchte, lohnt sich hier auf jeden Fall ein Besuch.

Wer sich für klassische Malerei begeistern kann und bereit ist, sich darauf einzulassen, wird hier auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Er kann in einen innere Dialog zu der ausgestellten Kunst treten. Lediglich mit der Kunstpädagogik hapert es etwas. Man muß schon zu dem Ausstellungskatalog greifen, um Hintergrundinformationen zu Deusser zu erhalten. In der Ausstellung fehlen sie, z. B. in Form von Lesetafeln.