Die Sternsinger kommen auch in Corona-Zeiten. Sollten die Corona-Maßnahmen im Januar es erlauben, sind die kleinen und großen Könige der Pfarrei St. Arnold Janssen wieder in den Straßen unterwegs, diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge Abstand und unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzverordnungen.



GOCH. "Dafür suchen wir nun Mädchen und Jungen, die in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen bringen, kontaktlos für benachteiligte Kinder in aller Welt sammeln und damit selbst zu einem wahren Segen werden", lautet der Aufruf des Sternsinger-Teams von St. Arnold Janssen.

Aufgrund der Corona-Pandemie können sich nur feste Gruppen von mindestens drei Kindern für die Aktion anmelden, die während der Aktion gemeinsam durch die Straßen ziehen und sich somit nicht mit anderen Gruppen mischen. Jede Gruppe wird von Erwachsenen begleitet, die auf die Einhaltung der Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen achten.

Wer sein Kind als Sternsinger anmelden will, schreibt eine Mail an sternsinger.goch@gmail.com und erhält die nötigen Anmeldebögen. Die Anmeldefrist geht bis zum 12. Dezember.

Am Freitag, 8. Januar, werden die Könige eingekleidet. Dafür erhält jede Gruppe ein bestimmtes Zeitfenster. Am Samstag, 9. Januar, werden dann die Bezirke um die St. Arnold Janssen - Kirche und am Sonntag, 10. Januar, die Bezirke um die St. Maria Magdalena - Kirche abgelaufen. Auf einen großen Gemeindegottesdienst zum Abschluss der Aktion wird verzichtet.

„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist die Ukraine. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet.

Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Rund 1,19 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 75.600 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend.