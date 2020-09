Plötzlich schimmerte es grün an der Seite des Balkontisches.

Dabei brauchte ich doch für die Kommunalwahl garkeine Hinweise mehr - außer für die Landratsstichwahl. Aber auch dafür war die Post schon retour.

Neugierig war ich dann aber doch, denn so aus dieser Nähe sehe ich ein so schönes Geschöpf selten.

Gottseidank ist diese wunderbare Kreatur noch nicht unter die der Biodiversivität entrissenen Arten gefallen.

Wie lange wird es aber noch dauern, bis auch der gemeine Grashüpfer das Zeitliche der Evolutionsgeschichte segnen muss, nur wegen

uns ?