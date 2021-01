Gottfried (Mac) Lambert liebt ihre Farben, ihre Formen und Strukturen. Warum genau, wusste er auch nicht, aber Steine hatten es dem Gocher immer angetan.

An Flüssen und Stränden suchten seine Blicke immer wieder nach jenen Objekten, denen das Wasser auf ihrer unendlichen Reise neue Strukturen auf ihre Oberfläche schliff.

In seinem Garten hat er mehrere Exemplare, zum Teil liegen sie seit vielen Jahren hier. Gottfried (Mac) Lambert hat Gedichte über sie geschrieben, und viele schöne Fotos von Steinen gemacht. Und nun ist er dabei, sie in eine andere Welt zu überführen, seine Digitalwelt. Wie sich die Steine auf dem Weg verändern? Lesen Sie mehr darüber unter www.lokalkompass.de/1501215