Die Afrikanische Savanna ist in Goch und die Nachbarn finden es klasse: Nachdem Melissa Prieske vor zwei Jahren des Haus ihres Vaters an der Marienwasserstraße bezogen hatte, gefielen der angehenden Innenarchitektur-Studentin die verblassten Fragmente einer bereits bestehenden Malerei schon bald nicht mehr. Unterstützung bekam sie von Alfred Thimm, wo die 21-Jährige ein Praktikum absolvierte. Der Malermeister aus Goch stellte bereitwillig Gerüste, Farbe und sonstige Materialien zur Verfügung. Das Resultat dieser gelungenen Zusammenarbeit erfreut nunmehr die vorbeifahrenden Passanten und ALDI-Kunden: Statt den Blick auf eine gewohnliche, ziegelrote Hausfassade zu werfen, darf sich dieser jetzt in den Weiten Kenias, wo die junge Frau mit ihren Eltern aufwuchs, verlieren und Elefanten und Flamingos beim Stelldichein beobachten.

Nun ist unsere Lokalkompass-Community gefragt: Kennt jemand auch eine blassfarbige Hausfassade, die nach einer kreativen Überarbeitung, ähnlich wie in Goch, die Augen des Betrachters bunt umschmeichelt oder gerne auch neuartig kreativ verändert wurde? Macht doch ein Foto (Unbedingt vorher den Eigentümer um Erlaubnis bitten!) und zeigt uns, wie bunt sich unsere Stadt oder Gemeinde an vielen Stellen präsentiert. Wir freuen uns! Foto: Steve