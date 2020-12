Die Pfarrgemeinde St Arnold Janssen und die Evangelische Kirchengemeinde Goch sagen ihre ökumenischen Gottesdienste, die an Heiligabend um 15 Uhr und um 16.30 Uhr im Hubert-Houben-Stadion geplant waren, schweren Herzens ab.

Goch. Die Verantwortlichen in beiden Gemeinden sehen darin einen Beitrag zur weiteren Kontaktvermeidung, die insbesondere aufgrund der weiter steigenden Infektionszahlen geboten ist.

Alternativ bieten die Gemeinden verschiedene Formen von Gottesdiensten und weihnachtlichen Aktionen an. Die Evangelische Kirchengemeinde Goch bietet zwei Gottesdienste aus der Kirche am Markt, an der im Rahmen eines Videomeetings teilgenommen werden kann. Die Pfarrgemeinde St Arnold Janssen feiert Gottesdienste mit angemeldeten Teilnehmenden mit einem strengen Hygienekonzept in ihren beiden Kirchen.

Darüber hinaus sind die Kirchen zu Krippengängen geöffnet. Auf der Internetseite der Evangelischen Kirchengemeinde steht ein Gottesdienst unterm Weihnachtsbaum zum Download und zur Feier zuhause bereit. Um 19 Uhr an Heiligabend sind alle herzlich eingeladen, vor die Haustür zu treten und ‚O du fröhliche‘ zu singen.

Alle, die sich für die Gottesdienste im Stadion angemeldet haben, werden persönlich per Email benachrichtigt. Aktuelle Informationen zu den Aktivitäten der Gemeinden finden sich auf den Internetseiten: www.st-arnold-janssen.de und www.evangelischekirchegoch.de.