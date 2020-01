Am Freitag, 31. Januar, hielt eine Streifenwagenbesatzung einen 26-Jährigen auf der Volmestraße an. Er war mit seinem BMW kurz zuvor, gegen2 Uhr, durch die Düppenbecker Straße gefahren. Einen Gurt hatte er nicht angelegt.



Den Beamten fielen direkt die glasigen Augen des Mannes auf. Er gab zu, vor kurzem Alkohol und vor einiger Zeit auch Drogen konsumiert zu haben. Ein Test zeigte schnell, dass der 26-Jährige mit über 0,5 Promille betrunken war.

Auch Drogen ließen sich im Urin nachweisen. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und nahmen den Mann mit auf die Wache. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.