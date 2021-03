Nach wochenlangem Lockdown und der damit verbundenen Schließung startet die Klamottenkiste des Kinderschutzbundes wieder neu durch. Ab Donnerstag, 18. März 2021, 10 bis 14 Uhr, öffnet die Klamottenkiste zunächst für einen Tag in der Woche wieder ihre Pforten. Natürlich müssen die aktuellen Corona-Hygienevorschriften eingehalten werden.



Für den Einkauf ist eine vorherige, telefonische Anmeldung notwendig. Wer gerne shoppen und stöbern möchte, kann sich daher jeweils dienstags in der Zeit von 10 bis 14 Uhr einen Termin für den folgenden Donnerstag reservieren unter Tel.: 02331/386089-22. Außerdem werden vor Ort alle persönlichen Daten zur Nachverfolgung erfasst und das Tragen einer

FFP2- Maske ist während des Aufenthaltes im Kinderschutzbund verpflichtend. Ein Einkauf via Facebook nach dem Motto „click and collect“ ist unter

Kinderschutzbund Hagen weiterhin möglich. Hier können ausgewählte Produkte reserviert und später abgeholt werden. Kleider- und Spielzeugspenden können derzeit leider noch nicht wieder angenommen werden.