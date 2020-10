Seit dem 2. Oktober wird die 37-jährige Kismet A. aus Hagen Remberg vermisst. Sie verließ in der Nacht die Wohnung der Mutter ohneAngaben von Gründen oder Ziel.



Kismet ist gesundheitlich angeschlagen und ohne die nötigen Medikamente möglicherweise orientierungslos. Zuletzt wurde sie in der Nacht zum 04.10.2020 in einer Notunterkunft in Bochum untergebracht, ist von dort aber erneut abgängig.Wer kann Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen?

hochgeladen von Lokalkompass Hagen

Informationen zur Person

Vermisst seit: 02. Oktober 2020

Familienname: A.

Vorname: Kismet

Beschreibung der Person

Geschlecht: weiblich

Haarfarbe: dunkelbraun

Augenfarbe: braun

Figur: kräftig

Größe: 165 cm

Bekleidung: Langer dunkler Mantel, weißes Kopftuch mit pinken Kreisen