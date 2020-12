Am Montag, 21. Dezember, riefen Anwohner die Polizei gegen 22 Uhr in die Friedensstraße. Aus einer Wohnung schallte seit geraumer Zeit überlaute Musik. Als die Beamten läuteten, öffnete ein 37-Jähriger die Tür. Aus der Wohnung drang neben der Musik auch Cannabisgeruch.



Bei einer Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag. Den geforderten Betrag konnte er nicht begleichen, sodass die Polizisten ihn festnehmen mussten. In der Wohnung fanden die Polizisten eine Marihuanazigarette, welche sichergestellt wurde. Den Festgenommenen erwartet jetzt eine weitere Anzeige.