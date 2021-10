"Am Set vom Wilsberg-Dreh - Herbst 2021*

Hündin Enja meistert ihre spontane Komparsenrolle hervorragend!

Für zwei weitere Folgen "Disruptor" und "Folge mir" ist das Team der Produktionsfirma Warner Bros. wieder in Münster. An beliebten Orten wie der Stadthafen, das Kuhviertel und das Antiquariat an der Frauenstraße wurde gedreht.