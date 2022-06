*Schloss Nordkirchen - Das Westfälische Versailles*

Schloss Nordkirchen ist eines der bekanntesten und beliebtesten Ausflugsziele im Münsterland.

Es ist ein Beispiel eindrucksvoller großer Baukunst. Das Schloss liegt in einer weitläufigen Parklandschaft nahe des Ortes Nordkirchen. Wunderschöne Spazierwege führen durch den Park und enden am Schloss, dessen Innenhof jederzeit frei zugänglich ist.

Das "Westfälische Versailles“, so wird das Schloss Nordkirchen auch genannt, wurde von Fürstbischof Friedrich Christian von Plettenberg in Auftrag gegeben. Gottfried Laurenz Pictorius begann den Bau, Johann Conrad Schlaun vollendete das barocke Wasserschloss nach 30 Jahren.

Es liegt auf einer von viereckigen Gräften umgebenen Insel inmitten eines großen Parks, der wie auch das Schloss nach französischem Vorbild angelegt wurde. Der Mittelpunkt des imposanten Schlosses Nordkirchen ist das Hauptgebäude, das "Corps de Logis", von dem aus sich die niedrigeren Flügelbauten fortentwickeln und U-förmig den Ehrenhof umschließen. Der gesamte Baukomplex ist im hohen Maße symmetrisch und in dieser Form ein beeindruckendes Beispiel einer komplett erhaltenen Barockanlage.

Heute ist das Schloss Nordkirchen Sitz der Fachhochschule für Finanzen NRW. Im Schloss ist zudem ein Restaurant untergebracht. In der Schlosskapelle werden auch Trauungen durchgeführt.

Das aus dem 18. Jahrhundert stammende Schloss mit seinem großzügigen, rund 170 Hektar großen Park wurde von der UNESCO als "Gesamtkunstwerk von internationalem Rang" für schutzwürdig erklärt. Am besten lässt sich das Schloss Nordkirchen bei einem Spaziergang durch den weitläufigen Schlosspark erkunden. Von vielen Seiten bietet das Schloss hervorragende Motive für Fotografien. Radfahrerinnen haben die Möglichkeit, am Schloss Nordkirchen den direkten Anschluss an die 100-Schlösser-Route zu finden.

- Fotos Copyright: Birgit Leimann - Münsterland in Bildern