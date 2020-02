Endspurt für die Anmeldung an den Hagener Berufskollegs

Am Informationstag wurden Zehntklässler zu den Vollzeitschulformen der fünf Hagener Berufskollegs beraten.

Die fünf Hagener Berufskollegs hatten am Samstag den 01.02.2020 ihre Tore geöffnet, um interessierte Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 über die weiterführenden Möglichkeiten in den vollzeitschulischen Bildungsgängen zu informieren. Vom Hauptschulabschluss bis zum Vollabitur und von der Technik bis zum Gesundheitswesen ist alles möglich. Hierzu standen den Gästen neben erfahrenen Lehrkräften viele aktive Schülerinnen und Schüler der fünf Hagener Berufskollegs beratend zur Seite. Diese Angebote fanden nicht nur bei den jungen Besuchern, sondern auch bei interessierten Eltern regen Zuspruch. Im Anschluss an die vielen informativen Gespräche und die Besichtigung der zahlreichen fachpraktischen Ausstellungen konnten die Bewerberinnen und Bewerber sich direkt für den erwünschten Bildungsgang anmelden. In diesem Jahr ist besonders erwähnenswert, dass die Schülerinnen und Schüler sich vorab über das Portal Schüler-Online anmelden konnten (https://www.schueleranmeldung.de). Abschließend kann festgehalten werden, dass die Jugendlichen gut informiert sind und daher häufig eine klare Vorstellung darüber haben, welches unserer Bildungsgänge sie besuchen möchten. Als Berufskollegs freuen wir uns darauf, weiter an der Entwicklung der Bildungsbiografien dieser jungen Menschen mitwirken zu können.

Wer nun am vergangenen Samstag aber keine Gelegenheit hatte, den Informationstag zu besuchen, der hat noch bis zum 16.02.2020 die Möglichkeit sich über das Portal Schüler-Online (https://www.schueleranmeldung.de) an dem Berufskolleg seiner Wahl anzumelden.

Hier die Anschriften der fünf Hagener Berufskollegs:

• Technik: Cuno-Berufskolleg I (u.a. Berufsfachschule und Höhere Berufsfachschule mit den Vertiefungsrichtungen Elektro- bzw. Metalltechnik) und Cuno-Berufskolleg II (u.a. Berufsfachschule und Höhere Berufsfachschule mit der Vertiefungsrichtung Bautechnik), Viktoriastraße 2, 58095 Hagen

• Hauswirtschaft/Ernährung, Soziales/Gesundheitswesen: Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, Liebigstraße 20-22, 58095 Hagen

• Wirtschaft und Verwaltung: Kaufmannsschule I (u. a. Handelsschule, Fachschule für Wirtschaft) Springmannstraße 7, 58095 Hagen sowie Kaufmannsschule II (u.a. Höhere Handelsschule, Wirtschaftsgymnasium) Letmather Straße 21-23, 58119 Hagen-Hohenlimburg