„ZusammenHalten“ lautet das diesjährige Motto der Hohenlimburger Schloss-Spiele. Der Endspurt läuft - Dario Weberg (künstlerische Leitung) hat ein abwechselungsreiches Programm zusammen gestellt. Die Besucher können sich auf beste Unterhaltung, gespickt mit hochkarätigen Vorstellungen, sowie über die außergewöhliche Atmosphäre auf dem Hagener Schloss Hohenlimburg freuen.

Ein Highlight der besonderen Art wird der Auftritt und ein gleichzeitiges Heimspiel für die Hagenerin Vanessa Henning mit Ihrer Band am 19. August - Beginn 20 Uhr sein. Das Schloss wird an diesem Abend zwar nicht in Pink getaucht, doch auf der Bühne heißt es: "IT`S ALL PiNK".

Konzert mit hochkarätigen Musikern

So nah am Original wie möglich und dann noch ein bisschen mehr. Das ist die Philosophie von der Hohenlimburgerin Vanessa Henning.

Originalgetreue Arrangements und Sounds sind für die Band, die ausschließlich aus hochkarätigen Musikern besteht, selbstverständlich. Alle großen Hits mit dazugehörigen Choreografien machen die Show perfekt!

IT’S ALL PiNK – eine Show für alle PINK-Fans und für die, die es noch werden wollen!

Sängerin Vanessa gab vorab exclusiv ein Video-Statement zu ihrem Konzert auf dem Schloss. (siehe Video-Clip)

Auch ein Video-Trailer vom Auftritt am 19. August für den Lokalkompass ist in Planung.

Dieses Konzert mit der einmaligen Schloss-Atmosphäre wird ein Highlight der diesjährigen Schloss-Spiele werden!

Programm der Schloss-Spiele 2020:

OPEN AIR FILMNACHT / James Bond 007 „Die Welt ist nicht genug“ Vorabinterview mit Claude-Oliver RudolphFreitag, 14. August 2020 - Beginn: ca. 20 Uhr - Eintritt: VVK 6 €; AK 8 €

EIN SELTSAMES PAAR / Komödie von Neil Simon - PREMIERESchloss-Spiel-Ensemble mit Claude-Oliver Rudolph Samstag, 15. August 2020 - Beginn: 20 Uhr - Eintritt: VVK 18 € ; AK 22 €

ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST Sonntag, 16. August 2020 - Beginn: 11 Uhr - Eintritt mit Freikarten

EIN SELTSAMES PAAR / Komödie von Neil SimonSchloss-Spiel-Ensemble mit Claude-Oliver RudolphSonntag, 16. August 2020 - Beginn: 18 Uhr - Eintritt: VVK 18 € ; AK 22 €

BÜRGERWEHR von Alan Ayckbourn – Gastspiel „bühne im hammer“ Montag, 17. August 2020, Beginn: 20 Uhr Eintritt: VVK 18 €; AK 22 €

FRITZ ECKENGA – AM ENDE DER AHNENSTANGE / KabarettDienstag, 18. August 2020 - Beginn: 20 Uhr - Eintritt: VVK 18 €; AK 22 €

IT’S ALL PiNK – The Original P!NK Tribute Show Mittwoch, 19. August 2020 - Beginn: 20 Uhr - Eintritt: VVK 20 €; AK 24 €

JOHNNY CASH. I WALK THE LINE. / Leben und Songs einer Country Ikone Donnerstag, 20. August 2020 - Beginn: 20 Uhr - Eintritt: VVK 18 € ; AK 22 €

EIN SELTSAMES PAAR / Komödie von Neil SimonSchloss-Spiel-Ensemble mit Claude-Oliver RudolphFreitag, 21. August 2020 - Beginn: 20 Uhr – Eintritt: VVK 18 € ; AK 22 €

THE CEILI FAMILY / CELTIC-KonzertSamstag, 22. August 2020 - Beginn: 20 Uhr - Eintritt: VVK 15 € ; AK 18 €

EIN SELTSAMES PAAR / Komödie von Neil Simon Schloss-Spiel-Ensemble mit Claude-Oliver RudolphSonntag, 23. August 2020 - Beginn: 18 Uhr - Eintritt: VVK 18 € ; AK 22 €

DER VORNAME von Matthieu Delaporte & Alexandre de La Pattelière Gastspiel Bühne Pfiffikus – Premiere bei den Schloss Spielen – Dienstag, 25. August 2020 - Beginn: 20 Uhr - Eintritt: VVK 18 € ; AK 22 €

JÜRGEN BECKER – DIE URSACHE LIEGT IN DER ZUKUNFT / KabarettMittwoch, 26. August 2020 - Beginn: 20 Uhr - Eintritt: VVK 18 € ; AK 22 €

EIN SELTSAMES PAAR / Komödie von Neil Simon Schloss-Spiel-Ensemble mit Claude-Oliver Rudolph Donnerstag, 27. August 2020 - Beginn: 20 Uhr - Eintritt: VVK 18 € ; AK 22 €

BIYON KATTILATHU – „... WEIL JEDER TAG BESONDERS IST.“ – Hommage an das Leben mit dem bekannten Motivations-EntertainerFreitag, 28. August 2020 - Beginn: 20 Uhr - Eintritt: VVK 18 € ; AK 22 €

EIN SELTSAMES PAAR / Komödie von Neil Simon Schloss-Spiel-Ensemble mit Claude-Oliver Rudolph Samstag, 29. August 2020 - Beginn: 20 Uhr – Eintritt: VVK 18 € ; AK 22 €

SOUTHWEST OLD TIME ALL STARS / New Orleans JAZZ vom Feinsten Sonntag, 30. August 2020 - Beginn: 11 Uhr – Eintritt: VVK 10 € ; AK 14 €