*KUNST am RAND*

Das Ausstellungsprojekt in Münster-Kinderhaus ist die Weiterentwicklung der über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gewordenen Outdoor-Ausstellung "Kunst trifft Kohl“, die seit 2005 Alltagsorte für die Kunstpräsentation erschloss. Zunächst im Stadtteil Kinderhaus, dann auch regional angesiedelt, begrenzen die Ausstellungsmacher seit 2016 das Projekt wieder auf den Stadtteil Kinderhaus.

Der Titel "Kunst am Rand“ zielt bewusst auf die Randlage des Stadtviertels, in dem die ansässige Bevölkerung aus alteingesessenen kinderhauser Bürgern und Migranten vieler Herkunftsländer eine sehr lebendige und kontrastreiche Umgebung bildet.

Das Kunst- und Ausstellungsformat findet im biennalen Rhythmus statt und konzentriert sich auf wechselnde Ausstellungsorte, die dem Ausstellungsprojekt in jedem Jahr ein neues Gesicht verleihen. Durch den "Kunstpreis Kinderhaus“, der von der Bezirksvertretung Münster-Nord ausgelobt wird, werden besondere Arbeiten ausgezeichnet. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.

Die fünf Ausstellungsorte 2020 sind:

SC Westfalia Kinderhaus, Pfarrhaus St. Josef und St. Marien, das Heimat- und Lepramuseum, die Waldschule und das Gut Kinderhaus. Sie befinden sich am Rand des idyllischen Landschaftsschutzgebiets Kinderbachtal mit Blick auf den alten dörflichen Kern des Stadtteils Kinderhaus.

- Fotos/ Copyright: Birgit Leimann - Münster in Bildern

- Die Aufnahmen entstanden auf Gut Kinderhaus