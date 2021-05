Das Hagener Festival SCHWARZWEISSBUNT wird am 30. Mai um 11 Uhr mit einer digitalen Lesung der kurdischen Autorin Karosh Taha aus ihrem mit der Alfred-Döblin-Medaille auszeichneten Roman „Im Bauch der Königin" eröffnet.

Am 31. Mai stellt die seit 1997 im Ruhrgebiet lebende Schriftstellerin ab 19 Uhr dann ihren gefeierten Debütroman „Beschreibungen einer Krabbenwanderung" digital vor. Karosh Taha ist eine eindrucksvolle neue Stimme in der deutschen Gegenwartsliteratur. Sie versteht es, mit ihrer bildreichen, genauen sowie originellen und witzigen Sprache Figuren facettenreich darzustellen: wütend, aufbegehrend und einfallsreich.

Die im Rahmen von SCHWARZWEISSBUNT (Veranstalter: Kulturbüro Hagen mit Unterstützung durch das NRW Kultursekretariat Wuppertal und das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft) angebotenen Lesungen führen in Kooperation das Theater Hagen, die Stadtbücherei Hagen und das Allerwelthaus Hagen durch. Eine kostenlose Anmeldung ist per E-Mail bis zum 28. Mai möglich unter: theaterbotschaft@theaterhagen.de.