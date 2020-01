Seit dem frühen Morgen sind die Sternsinger der Katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius Hagen-Haspe am heutigen Montag (6. Januar) unterwegs, um nicht nur Familien Gottes Segen zum neuen Jahr zu wünschen, sondern insbesondere auch öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen zu besuchen.



Die Hagener Bürgermeister Dr. Hans-Dieter Fischer und Horst Wisotzki begrüßten zusammen mit dem Ersten Beigeordneten Christoph Gerbersmann die Kinder und Jugendlichen, die von Peter Hartmann begleitet wurden, am Vormittag im Rathaus an der Volme und überreichten ihnen die Spende der Stadt Hagen für die diesjährige Aktion "Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit". Mit der Aktion sammeln die Sternsinger für Not leidende Kinder in aller Welt. Und wie es schon seit vielen Jahren Tradition ist, trägt auch der Eingang zum Hagener Rathaus wieder das Zeichen "Christus mansionem benedicat (Christus segne dieses Haus)".