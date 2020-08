Wilsberg-Dreh Sommer 2020*

Zu Beginn der letzten Woche (27. - 29 Juli 2020) liefen wieder Filmaufnahmen für die beliebte Wilsberg - Reihe in Münster. Diesmal kamen die SchauspielerInnen und die Filmcrew nur für eine Stippvisite in die Stadt. Am Mittwochnachmittag ging es bereits zurück nach Köln, obwohl die Filmemacher normalerweise zwei Wochen in Münster sind. Für die Schauspielerin Ina Paule Klink ist es der letzte Wilsberg-Dreh gewesen: Sie verlässt die Wilsberg-Familie nach 20 Jahren mit dem Wunsch, sich jetzt neuen Herausforderungen stellen zu wollen, unter anderem der Musik.

Für die neuen Episoden, unter der Regie von Dominic Müller, mit den Arbeitstiteln "Aus heiterem Himmel“ und "Social Credit“ wurde unter strengen Hygienevorschriften und Abstandsregeln gedreht: Am und im Antiquariat Solder alias "Antiquariat Wilsberg", Am Spiekerhof sowie im Botanischen Garten am Fürstbischöflichen Schloss.

In der Folge "Aus heiterem Himmel“ hat Anna Springer (Rita Russek) vor, sich eigentlich nur ein neues Kleid für den Polizeiball nähen zu lassen, zu dem Wilsberg sie begleiten soll. Doch ihre Schneiderin Tahmina Ahmadi (Anastasia Papadopoulou) vertraut Wilsberg eine Persönlichkeit an:

Sie und ihre beiden Geschäftsnachbarn Tilmann Drösser (Dirk Martens) und Jazek Antonov (Christian Kuchenbuch) sollen aus ihren Ladenlokalen entfernt werden, da der Vermieter die Läden teuer verkaufen will. Als Wilsberg und seine neue Klientin Zeugen des Mordes an Tillmann werden, taucht eine Frau namens Rebekka Heise (Christine Sommer) auf, die die Läden unbedingt kaufen will.

In "Social Credit“ wird in Münster ein freiwilliges Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild eingeführt. Bürger, die sich sozial erwünscht verhalten, bekommen Punkte gutgeschrieben und genießen dadurch zahlreiche Vorteile. Alle stimmen zu, nur Wilsberg (Leonard Lansink) nicht. Als es zu einem Mord kommt, führen Wilsbergs Ermittlungen zu den Schattenseiten des Sozialkreditsystems. Letztmalig wird hier Alex Holtkamp (Ina Paule Klink) zu sehen sein.

Wir werden sie sehr vermissen! 🧡

