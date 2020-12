Auch in Zeiten der Corona-Pandemie findet die Adventskalenderaktion der Evangelisch-lutherischen Stadtkirchengemeinde Hagen statt.

Hagen. Obwohl die klassische Form des „Lebendigen Adventskalenders“ mit Treffen zum gemeinsamen Singen und Gebet sowie zum gemütlichen Beisammensein nicht möglich ist, haben viele Einrichtungen, Geschäfte und Privatpersonen in der Gemeinde ihre Fenster an bestimmten Tagen adventlich geschmückt. Für den 3. Dezember hatte die Wohnungslosenhilfe Hagen, der Diakonie Mark-Ruhr, in der Schulstraße 3a ihr Fenster mit Lichterketten, Weihnachtskugeln, Sternen und Holzfiguren weihnachtlich dekoriert. Am Abend kam Pfarrerin Katharina Eßer vorbei und bedankte sich mit einem Weihnachtsgruß und einer Weihnachtsüberraschung bei dem Team der Wohnungslosenhilfe für die Teilnahme an der Adventskalenderaktion unter den besonderen Bedingungen der Pandemie.