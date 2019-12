Mit Elan ins neue Jahr: Wirtschaftsjunioren Hagen/EN starten mit neuen Vorstand durch

Die Mitglieder der Wirtschaftsjunioren Hagen/Ennepe Ruhr haben den Vorstand für das Jahr 2020 gewählt. Frederic Hermann (absolvio GmbH, Hagen) wird ein weiteres Jahr die Geschicke als 1. Vorsitzender zusammen mit Carolina Hermann (2. Vorsitzende, Hawker GmbH, Hagen) führen.



Ihnen zur Seite stehen als Schatzmeisterin Anna Klein (Deutsche Bank AG, Hagen) sowie als Beisitzer Juliane Bukowski (Fotostudio Lichtbildpalast, Hagen), Carolina Lucas Gebler (Gebler Immobilien, Hagen) und Rolf H. O. Prost (Field Company Services RHOP UG, Hagen). Der Vorstand wird zudem noch unterstützt durch Past-President Henning Stelzer (FBtec Knoche und Mork GmbH, Hagen) sowie Geschäftsführer Thomas Marotzke (SIHK zu Hagen).

Die Wirtschaftsjunioren organisieren auch in 2020 u.a. Vorträge zu Zukunftsthemen und Besuche bei innovativen Unternehmen in der Region für ihre Mitglieder. Ein Höhepunkt wird sicherlich am 20. August die öffentliche Podiumsdiskussion im SIHK-Hörsaal der Hagener Bürgermeisterkandidaten sein.