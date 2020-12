Die Stadt Wetter ruft auf: Am Samstag, 5. Dezember, das "Danke-Foto" in den Social Media-Kanälen posten.



Der 5. Dezember ist weltweit untrennbar verbunden mit dem Ehrenamt. So auch bei uns in Wetter (Ruhr). Traditionell veranstaltet die Stadtverwaltung zusammen mit dem Lions-Club an diesem Tag eine Ehrenamtsgala für alle Engagierten in unserer Stadt. Höhepunkt neben der Ausgabe der Ehrenamtskarten ist die Verleihung des Lions-Förderpreises. In diesem Jahr muss die Veranstaltung leider ausfallen. Das Bedauern darüber ist auf allen Seiten groß. „Leider können wir in diesem Jahr den vielen Engagierten hier bei uns in Wetter (Ruhr) unseren Dank nicht persönlich aussprechen“, so Bürgermeister Hasenberg. „Dabei ist das Engagement jedes Einzelnen gerade in diesen Zeiten so wertvoll“, so Hasenberg.

Um das Engagement der Ehrenamtlichen wertzuschätzen, ruft Ehrenamtskoordinatorin Marietta Elsche dazu auf, am Samstag gemeinsam über digitale Kanäle ein kleines Zeichen für das Ehrenamt zu setzen. Und so geht’s: Das zugehörige Foto (danke.jepg) von der städtischen Seite downloaden und am Samstag, 5. Dezember, im persönlichen WhatsApp-Status, bei Facebook und/oder bei Instagram posten.

Vor der Veröffentlichung soll das Foto noch mit #wetterruhr versehen werden. „Es wäre toll, wenn wirklich viele mitmachen. Vielleicht übernehmen diese Idee ja auch Ortsfremde und verlinken das mit ihrem Ort. So könnten wir mit dieser kleinen Aktion eine große Wirkung über Wetter hinaus erzielen“, wünscht sich Marietta Elsche. Um zu zeigen, wer sich alles beteiligt hat, soll im Nachgang eine Collage mit allen Posts auf der städtischen Webseite veröffentlicht werden. Wer Teil dieser Collage sein möchte, kann einen Screenshot mit „ich war dabei“ versehen und an ehrenamt@stadt-wetter.de schicken.