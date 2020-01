Nebelschleier in den Rieselfeldern* 🐂

"Nebel ist das Glück der Beschaulichkeit."

Monika Minder

"Wissen wäre fatal. Die Ungewissheit ist es, die uns reizt.

Ein Nebel macht die Dinge wunderschön."

Oscar Wilde



- Diese Aufnahmen entstanden am 05. Januar 2020 in den Rieselfeldern in Münster

-Fotos/ Copyright: Münster in Bildern - Birgit Leimann



- Die Riesefelder in Münster

http://www.biostation-muenster.org/