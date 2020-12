Mit Jahrgang '54 habe ich keinen Krieg mitgemacht, aber in den Nachrichten im Laufe meines Lebens genug darüber erfahren, um zu wissen, was es bedeutet, nicht frei zu sein! Auch junge Menschen sollten genug Vorstellungskraft haben, um zu erkennen, was Unfreiheit und Diktatur bedeuten. Bildungsmöglichkeiten dafür stehen genug zur Verfügung, bei Ei-Pad, Ei-Phone, Ei-Pod, oder denkt Ihr auch dass ein Eisprung ein Riss im Display ist? (ich weiß natürlich, dass es I-Phone heißt....)

Da gibt es junge Flüchtlingsfamilien mit kleinen Kindern, die glücklich sind, dass ihre Kinder hier ohne Angst vor Bomben im Freien spielen können. Ebenso natürlich auch Erwachsenen, z. T. Christen aus Muslimischen Ländern, die dort verfolgt und gefoltert wurden und dankbar sind hier sein zu dürfen. (Wie einer meiner Mieter, bei dem die deutschen Hausbewohner ihre Wohnungsschlüssel abgeben, für Handwerker, wenn sie nicht zu Hause sind!) Diese Menschen haben z. T. ihre selbständigen Unternehmen und allen Besitz in der Heimat gelassen, nur um Frieden und Freiheit zu haben.

Das nenne ich den Wert von Freiheit! Bitte erinnert euch, die jenigen, die in dem Alter sind, dass wir früher in Deutschland keine Gurtpflicht im Auto hatten. Damals gab es genug Gurtidioten, wie es heute Covidioten gibt. Auch sie mussten dafür bezahlen. Finanziell und auch teilweise mit ihrem Leben! Nach einiger Zeit haben sich alle daran gewöhnt. Heute haben wir beim Gurtanlegen ein Gefühl der Sicherheit, auch wenn das Ding etwas einengt. In asiatischen Ländern trägt man aus Respekt vor anderen schon seit Jahrzehnten eine Maske, um andere zu schützen - und sich selbst. Alles eine Gewöhnungssache!

Bitte an Alle, haltet euch mal vor Augen, was wir hier in Deutschland alles zur Verfügung haben. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Lebensmittel und wir bekommen z. T. Geld vom Staat geschenkt, obwohl dieser nicht das Virus geschaffen und in die Welt gesetzt hat. (In dem Fall wäre der Staat auch ganz schön blöd, wenn er die Miliarden für diesen "Streich" auch noch zahlt! - mal nachdenken!) Wir sind in Deutschland ganz schön verwöhnt und stöhnen auf hohem Niveau! (Nicht Nivea - das ist eine Handcreme!) Ein wenig Demut täte uns allen manchmal ganz gut.

Ich selbst zähle mit 66 Jahren, einer COPD und im im vergangenem Jahr nach einer Krebs-OP zur Hochrisikogruppe, trage FFP2 und beim Einkaufen FFP3 Masken, was total anstrengend ist. Ich jammer aber nicht, so wie manch ein Gesunder!

Und an die junge Generation, die sich z. T. "unsterblich" fühlt: Wir alten Leute auf der Straße sind nicht die, die euch mit der Klimapolitik die Zukunft rauben! Wir möchten auch noch etwas "Zukunft" erleben; darum haltet euch bitte, auch untereinander, an Abstandsregeln und ein wenig Respekt den älteren gegenüber. Ihr hört es vermutlich nicht gern, aber in Punkto Respekt haben die meißten jungen Leute mit Migrationshintergrund mehr drauf, als die deutschen. Mit diesen Woirten möchte ich Denkanstöße setzen, ob quer oder geradeaus und nicht "meckern".

Um meiner innerlich kochenden Wut etwas Luft zu verschaffen, schreibe ich noch etwas sehr gemeines:

Da hat sich doch so ein "Obermacker" von den Querdenkern tatsächlich mit Covid-19 infiziert, wie ist das nur möglich. Jetzt nimmt er einem anderen, der immer versucht hat sich zu schützen, ein Intensiv-Bett weg. Warum schiebt man ihn nicht auf den Gang, denn sooo schlimm ist das doch alles gar nicht, oder Herr Querdenker!!!