Guten Tag,

danke für ihre Hinweise, aber natürlich kann ein Brückenbauwerk entfallen, eine teure unterhaltungsaufwendige Autobahnbrücke, welche in fünfzig Jahren von einigen tausend m³ Bachwasser, einigen Langholz- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen unterquert wurde, sowie als Unterstand für jung verliebte diente ist in dieser Form eigentlich nicht nötig, zumal sich direkt daneben die Talbrücke Rinsdorf befindet. Hier reicht wirklich ein größeres, oder zwei kleinere Hamkoprofile mit Flügelwänden, bzw. Kastenprofile zur Unterquerung, zumal bei seitlich versetzter Linienführung kein Herstellungsproblem besteht. Siehe Anhang.

Also einen Damm für die Autobahn in dem Bereich herzustellen ist kein Problem. Ich weiß aus den 90 Jahren da war das noch möglich hatten wir für einen neuen Autoanschluss der A 2 bei Bönen einen Minuspreis glaube es waren 1 oder 2 DM pro m³. Es gibt auch heute genug geignetes Bodenaushub - oder Abbruchmaterial sowie Hochintensive Verdichtungsgeräte für Dammschüttungen.

Die Talbrücke Rinsdorf ist vergleichbar mit dem Neubau der Sinntalbrücke im Zuge der A7. Siehe Screenshot 202. Außerdem gibt auch bei dieser Brücke so wie bei fast allen die Möglichkeit einer Reduzierung von Überbaulängen durch Vorschiebung der Widerlager, durch natürliche Böschung, Gabionenwandverbau mit Rückverankerung usw. usw.

Nochmal ich strebe keine Besserwisserei an, aber möchte versuchen Denkanstöße zu geben. Und vielleicht dazu beitragen etwas mehr darüber nachzudenken das letztendlich wir alle und insbesondere unsere Kinder die Zeche bezahlen müssen. Zum Beispiel habe ich mir früher bei Strassen NRW vorgestellt wie würde ich entscheiden wenn es mein eigenes Geld beträfe, mußte leider viel zu oft sinnlose Steuergeldverschwendung erdulden.

Gruß

R. Paul

Gesendet: Donnerstag, 06. Januar 2022 um 11:15 Uhr

Von: ------------------------

An: reinhold.paul@gmx.de

Betreff: Talbrücken Rälsbach und Rindsdorf

Zitat:"nun habe ich gerade gelesen das die Rälsbach Talbrücke neben der Talbrücke Rinsdorf nur von ein-zwei oder auch drei Feldwegen sowie dem Rinnsal Rälsbach (nie Hochwasser) unterquert wird. Da frage ich mich warum dieses Brückenbauwerk nicht ganz entfallen konnte. Das würde hohe Neubau- und Unterhaltungskosten einsparen. Es wären nur ein- drei Kasten- oder Hamko Profilbauten zur Unterquerung der Autobahn erforderlich geworden.

vielleicht beantwortet die Zeichnung ihre Frage. Alternative :Gelände einebnen? Nein nur einen Damm für die Autobahn in dem Bereich herstellen. Ich weiß aus den 90 Jahren da war das noch möglich hatten wir für einen neuen Autoanschluss der A 2 bei Bönen einen Minuspreis glaube es waren 1 oder 2 DM pro m³. Es gibt auch heute genug geignetes Bodenaushub oder Abbruchmaterial für Dammschüttungen.

mfG -------------------------