Der Landeswahlausschuss in Düsseldorf hat am mit Michael Alexander Altmann (Die PARTEI) den insgesamt 277 Hagener Direktkandidaten für die anstehende Kommunalwahl am 13. September 2020 zugelassen (Wahlbezirk 01 "Mittelstadt").



Nachdem seitens der Verwaltung ein vorausgegangener Übertragungsfehler bemerkt worden war, wurde umgehend der Landeswahlleiter informiert und ausdrücklich um eine "Heilung" des Irrtums gebeten. Parallel dazu hatte Die PARTEI selbst offiziell Beschwerde in Düsseldorf gegen die Nichtzulassung ihres Kandidaten eingelegt. Der Landeswahlausschuss würdigte in seiner Entscheidung, dass es sich nicht um einen Formfehler seitens der betroffenen Partei gehandelt habe, sondern dass ein Verfahrensfehler seitens der Verwaltung vorlag. Für diesen hatte sich das Wahlamt bereits vorher ausdrücklich bei der betroffenen Partei entschuldigt.