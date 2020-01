Es ist ein Tag zum Erleben, zum Erfahren, zum Informieren. Vor allem sollen die Besucher aber aktiv mitmachen. Gemeinsam mit dem Sportpark Bechelte und der Rathaus-Apotheke organisiert das Team des St.-Johannes-Hospitals, des St.-Josefs-Hospitals und des Zentrums für Seelische Gesundheit Elsey am Samstag, 9. Mai, von 10 bis 17 Uhr in den Räumen der SIHK Hagen, Bahnhofstraße 18, zum zweiten Mal eine große, innovative Gesundheitsmesse.



Die Organisatoren wollen erneut eine aktive Mitmachmesse organisieren. Mit Ausstellern aus Hagen.

Die Bewerbungsphase für interessierte Aussteller (Unternehmen, Organisationen, Selbsthilfegruppen) ist über das Formular auf www.hagenergesundheitstag.de/bewerbung ab sofort eröffnet. Die Veranstalter bitten darum, interessante „Mitmachaktion“ an den Ständen anzubieten. Diese können dann in den kommenden Werbeprospekten besonders beworben werden.