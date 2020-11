HAGEN. Vom Krabbeln zum Laufen, vom Brabbeln zum Sprechen, vom Experimentieren zum Spielen –wie gelingt es die natürlichen Bedürfnisse und Interessen der Kleinsten zunutzen und zu fördern und mit Bewegung und Spiel ganzheitlich in ihrer

Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen? Das Bildungswerk im Stadtsportbund Hagen will mit der Ausbildung für

Kindertagespflegepersonen schon die ganz Kleinen erreichen und so früh den

Grundstein für mehr Bewegung im Alltag der U3 Kinder setzen.

In dieser Qualifizierung erleben die Teilnehmer praxisnah und theoretisch fundiert,welche Bedeutung Bewegung, Wahrnehmung und Spiel für die kindliche

Entwicklung hat. Wahrnehmung und Bewegung ist der Motor zur Bewältigung vieler

Entwicklungsaufgaben der Kinder. Bewegungsförderung wird immer auch als

Element der Beziehungspflege verstanden. Sie lernen alltagsintegrierte

Bewegungsanlässe und Wahrnehmungsangebote im häuslichen Umfeld und in der

Umgebung zu erkennen, zu nutzen und zu initiieren.

Die Qualifizierung richtet sich an Kindertagespflegepersonen, eineVereinsmitgliedschaft ist aber keine Voraussetzung. Anmeldungen über Anke Tauer, Tel. 02331/2075111 oder a.tauer-sbw@ssb-hagen.de.

Der Kurs läuft am Dienstag, 19.januar, von 17 bis 20 Uhr, Dienstag, 26. Januar, von 17 bis 20 Uhr, Samstag, 6. Februar von 9 bis 17 Uhr, Dienstag, 23. Februar von 17 bis 20 Uhr, Dienstag, 2. März von 17 bis 20 Uhr und Freitag, 5. März von 15 bis 20 Uhr. Gelernt wird jeweils im Jugendraum der Karl-Adam Halle , Voßacker.