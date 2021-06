In Hagen gibt es 16 nachgewiesene Fälle der Coronavariante B.1.617.2 (ehemals die indische Variante). Dies hat die Stadtverwaltung heute, 8. Juni, bekanntgegeben.

18 weitere Infektionen in Hagen stehen in einem Zusammenhang mit den durch Sequenzierung bestätigten Fällen, sodass auch hier der Verdacht auf die Mutation „Delta“ besteht. Diese Mutante kann momentan nur per Sequenzierung und nicht durch eine PCR-Testung nachgewiesen werden. Die Fälle gehen auf vier voneinander unabhängige familiäre Ausbrüche zurück. Sie wurden entdeckt, da in den Laboren stichprobenartig positive Testergebnisse per Sequenzierung auf Mutationen untersucht werden.

Um eine Stigmatisierung des jeweiligen Landes und dessen Bevölkerung zu verhindern, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Virusvarianten nach Buchstaben des griechischen Alphabets benannt. B.1.617.2 trägt jetzt die Bezeichnung „Delta“.