Peter Ruttkamp, Mitbegründer der Beatgruppe „The Leather Brothers“ lädt mich wieder ins Kultopia ein. 4Music mit seinen Gästen hat mir schon im Februar sehr gut gefallen.

Spitzenmusiker, Gute Mucke, fröhliche Gäste und alles für den kleinen Geldbeutel.

Andy Bucco hat für Peter Ruttkamp einen Tisch reservieren lassen.

Ganz nah am Geschehen.

Wieder ist es den Veranstaltern gelungen, einen Super-Abend mit Spitzenmusikern und Sängern und einer Sängerin zu präsentieren.

Andy Bucco am Schlagzeug,

Sean Athens an der Gitarre,

Daniele Bucco an der Gitarre,

John de Silva am Bass,

Martin Groll am Keyboard,

Tlako Mokgadi Gesang,

Mirko Bäumer Gesang,

Steffi Barth Gesang.

Bei dieser geballten Power von guten Musikern vergeht die Zeit wie im Fluge.

Gerne sind Andy, Sean und Mirko bereit für den Auftritt von Elvis und The Leather Brothers im Bonifatius am 21.3.2020 zu posieren.

Trotz Corona war es wieder ein volles Haus mit Super Stimmung.

Danke an alle Mitwirkenden, dass war Spitze!